Herbstsynode des Kirchenkreises an Lahn und Dill

Wetzlar/Dillenburg. Die Herbsttagung der Synode des Evangelischen Kirchenkreises an Lahn und Dill findet am Freitag, 3. November, von 19 bis 22 Uhr und am Samstag, 4. November, von 8.30 bis 16 Uhr im Bürgerhof Katzenfurt, Brückenstraße 31 statt.