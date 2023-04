IG Bau startet einen Sicherheits-Weckruf im Lahn-Dill-Kreis

Dabei warnt der Bezirksvorsitzende vor „einer Fülle von versteckten Gefahren“ – gerade auch auf dem Bau: „Ein Beispiel dafür sind gesundheitsgefährdende Stäube bei Sanierungsarbeiten oder beim Abriss von Gebäuden“, so Manns. Insbesondere Asbest sei ein „enormes Problem“: „Vor allem in den 1960er- und 1970er-Jahren ist im großen Stil mit asbesthaltigen Baustoffen – vor allem mit Asbestzement – gebaut worden. Beim Umbau und Abriss der alten Gebäude sind die Asbestfasern, die mit dem Baustaub in die Luft kommen, heute eine tödliche Gefahr“, berichtet Manns.