IHK-Ausbildung und Studienmesse in Wetzlar

Wetzlar/Dillenburg . Die besten Ausbildungsberufe gibt es vor Ort: Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrer können mit Unternehmen und Auszubildenden aus der Region in direkten Kontakt kommen und sich über Ausbildungsmöglichkeiten aus erster Hand informieren. Die Ausbildungs- und Studienmesse der IHK Lahn-Dill, findet am Freitag, 22. September, von 8 bis 13 Uhr und am Samstag, 23. September, von 10 bis 14 Uhr in der Stadthalle Wetzlar, Brühlsbachstraße 2 statt. Präsentiert wird die ganze Bandbreite der wirtschaftlichen Stärke der Region, mit teilnehmenden Unternehmen aus Industrie und Handwerk, dem Dienstleistungssektor, dem öffentlichen Dienst, dem sozialen und pflegerischen Bereich sowie mit Hochschulen und anderen Bildungsträgern.