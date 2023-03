IHK-Seminar zum Arbeitsrecht

Wetzlar/Dillenburg. Über die neuesten Entwicklungen im Arbeitsrecht informiert die IHK Lahn-Dill in einem Online-Seminar am Dienstag, 28. März, von 10 bis 11.30 Uhr. Referentin ist die Rechtsanwältin Sevgi Bektas. Sie wird besonderes Augenmerk auf die aktuelle Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts legen. Dabei werden die neuen Entscheidungen zu Urlaubsverfall und -verjährung und deren praktische Folgen besprochen. Auch Themen, wie die elektronische AU-Bescheinigung sowie aktuelle Entscheidungen zum Kündigungsrecht werden vorgestellt, ebenso können Fragen zum neuen Nachweisgesetz geklärt werden. Zielgruppe sind Unternehmer, Führungskräfte, Personalleiter und Personalsachbearbeiter. Das Seminar findet über Zoom statt, der Zugangslink wird den Teilnehmern wenige Tage vor dem Veranstaltungstermin per E-Mail zugesandt. Die Kosten betragen 50 Euro. Anmeldung bei Sylvia Bierwirt unter Telefon 06441-94481715 oder per E-Mail an bierwirt@lahndill.ihk.de.