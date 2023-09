IHK-Workshoptag 2023

Wetzlar/Dillenburg. Der Wettbewerb um Arbeitskräfte wird immer härter. Wie Unternehmen ihre Attraktivität als Arbeitgeber erhöhen können, vermittelt die IHK Lahn-Dill auf ihrem Workshoptag am 28. September von 9 bis 16 Uhr in der IHK-Geschäftsstelle Wetzlar, Friedenstraße 2. Neben einem Best-Practice-Beispiel aus der Region, geben Experten in vier verschiedenen Workshops den Teilnehmern Impulse und praxisorientierte Instrumente zur Entwicklung der Unternehmenskultur, an die Hand. Zielgruppe sind Führungskräfte, Inhaber, Geschäftsführer und Personalleiter. Anmeldung bis zum 22. September erbeten, online auf ihk.de/lahn-dill (Stichwort „Workshoptag“), Kosten: 50 Euro. Für Rückfragen steht Sylvia Bierwirt, Telefon 0 6441-94 48-1715 oder per E-Mail an bierwirt@lahndill.ihk.de, zur Verfügung.