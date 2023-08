Im Lahn-Dill-Kreis gibt es für jeden den passenden Arbeitsplatz

Wetzlar/Dillenburg. Für Betriebe wird es in Zeiten von Fachkräftemangel immer schwieriger, geeignetes Personal zu finden. Der Duo-Day im Lahn-Dill-Kreis am 5. Oktober soll da mit für Abhilfe sorgen. Betriebe ermöglichen an diesem Tag einem Menschen mit geistiger, psychischer oder körperlicher Beeinträchtigung Einblick in ihren Arbeitsalltag. Mitarbeiter und Menschen mit Beeinträchtigung bilden an diesem Tag ein Duo. Letztere nehmen möglichst aktiv an den üblichen Aufgaben der Mitarbeitenden teil und erhalten einen Einblick in den Arbeitsalltag. Die Beschäftigten entdecken den Einsatz und die Kompetenzen der Teilnehmer, erläutern die Projektpartner in einer Pressemitteilung. Kontakt und Anmeldung erfolgen über die Wirtschaftsförderung Lahn-Dill, Telefon 06441-4071222, E-Mail: duo-day@lahn-dill-kreis.de. Weitere Informationen gibt es auf www.lahn-dill-kreis.de/duoday. Anmeldeschluss für interessierte Arbeitgeber sowie Teilnehmer ist am Freitag, 8. September.