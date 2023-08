Im Lahn-Dill-Kreis treten 15 Kandidaten zur Landtagswahl an

Wetzlar/Dillenburg. Am 8. Oktober wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt. Im Lahn-Dill-Kreis treten insgesamt 15 Kandidaten in zwei Wahlkreisen an. Im Wahlkreis 16 stellen sich sieben Politiker zur Wahl, im Wahlkreis 17 sind es acht. Zum Wahlkreis 16 gehören der alte Dillkreis sowie die Gemeinden Bischoffen, Greifenstein und Ehringshausen. Der Wahlkreis 17 besteht aus dem restlichen Altkreis Wetzlar – allerdings ohne die Gemeinde Waldsolms, die aufgrund einer vom Landtag beschlossenen Wahlkreisreform bei der Landtagswahl 2023 dem Wahlkreis 22 – Limburg-Weilburg II – zugeordnet wurde.