Im Schienenbus zum „Tag der Schiene“ in Siegen

Wetzlar/Dillenburg. Der Sonderzug mit den historischen Schienenbussen aus den Jahren 1956 - 1962 startet um 8.16 Uhr im Bahnhof Gießen. Weitere Haltestationen sind in Wetzlar um 08.28 Uhr, in Herborn (08.47 Uhr), Dillenburg (08.54 Uhr), Haiger (09.01 Uhr) und Rudersdorf (09.14 Uhr). In Siegen werden neben dem Rahmenprogramm der Hessischen Landesbahn (HLB) und Kreisbahn Siegen-Wittgenstein (KSW) auch Pendelfahrten mit unseren Schienenbussen nach Betzdorf angeboten. Fahrkarten sind im Zug erhältlich. Rückfahrt nach Gießen ist etwa um17 Uhr.