Im TEE-Sonderzug Rheingold zum Weihnachtsmarkt nach Stuttgart

Wetzlar/Dillenburg. Die Arbeitsgemeinschaft Nostalgiezugreisen bietet am Samstag, 9. Dezember, eine Fahrt mit dem Nostalgie-Sonderzug „TEE Rheingold“ des DB-Museums Koblenz-Lützel zum Weihnachtsmarkt in Stuttgart an. Von Siegen aus kommend erreicht der Sonderzug Dillenburg um 9.55 Uhr, ab Wetzlar geht es um 10.15 Uhr weiter über Großen-Linden Richtung Frankfurt und Stuttgart. Der fünfstündige Aufenthalt in Stuttgart bietet die Möglichkeit zum Besuch des Weihnachtsmarktes, Einkaufsbummel oder einem geführten Stadtrundgang. Die Rückankunft in Wetzlar wird gegen 20.45 Uhr sein, in Dillenburg gegen 21 Uhr. Die Fahrkarten für Hin- und Rückfahrt kosten für Erwachsene 119 Euro, Kinder von 4 bis 16 Jahren zahlen 89 Euro. Stadtführungen und Rundfahrten sind nicht im Fahrpreis enthalten.