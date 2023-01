Informationen zum freiwilligen Dienst

Wetzlar/Dillenburg. Wo und wie man mit einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) oder dem Bundesfreiwilligendienst (BFD) in Hessen persönliche und berufliche Erfahrungen sammeln kann, erfahren Interessierte am Donnerstag, 2. Februar, 15 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Arbeitsagentur in Wetzlar, Sophienstraße 19. Clara-Elisabeth Messerschmidt von der DRK-Schwesternschaft Marburg erläutert in dieser Veranstaltung die verschiedenen Einsatzfelder in sozialen Bereichen sowie Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. Sie beantwortet auch individuelle Fragen.