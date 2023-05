Infos über Beschäftigung von Menschen mit Behinderung

Wetzlar/Dillenburg. Am Mittwoch, 24. Mai erfahren Arbeitgeber Wichtiges zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen. Die zweistündige Veranstaltung beginnt um 15.30 Uhr im Kreistagssitzungssaal, Karl-Kellner Ring 51 in Wetzlar. Neben Beispielen gelungener Integration werden die einheitliche Ansprechstelle für Arbeitgeber (EAA) sowie die Fachberatungen für Inklusion vorgestellt. Es gibt ausreichend Zeit für individuelle Fragen, Vernetzung und Austausch. Eingeladen sind alle interessierten Arbeitgeber. Um Anmeldung an Christiane.hegemann@jobcenter-lahn-dill.de wird gebeten. Eine gemeinsame Veranstaltung des Kommunalen Jobcenters Lahn-Dill, der Agentur für Arbeit, des Lahn-Dill-Kreises, der Handwerkskammer Wiesbaden, des LWV Hessen, der Integrationsfachdienste (Diakonie, Förderverein für seelische Gesundheit) und der einheitlichen Ansprechstelle für Arbeitgeber (EAA).