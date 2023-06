Infos zum Beruf des Fluglotsen

Wetzlar/Dillenburg. Fluglotsen sind für die Sicherheit der Menschen am Himmel verantwortlich. Sie sorgen dafür, dass Flugzeuge sicher starten, landen und in der Luft ausreichend Abstand zueinanderhalten. Ausgebildete Ingenieure und IT-Spezialisten verantworten zudem die fehlerfreie Funktion der komplexen Flugsicherungstechnik. Die Arbeitsagentur Wetzlar lädt Jugendliche, die Verantwortung übernehmen wollen und die Faszination Luftfahrt teilen, zu einer Info-Veranstaltung am Donnerstag, 6. Juli, um 15 Uhr, in das Berufsinformationszentrum (BiZ) in Wetzlar, Sophienstraße 19 ein. Ein Karriereberater der Deutschen Flugsicherung (DFS) informiert dort über die Ausbildung oder das duale Studium zum Fluglotsen sowie in Technik oder IT.