Infos zum Berufsbild Erzieher und Heilerziehungspfleger

Wetzlar/Dillenburg. Die Ausbildung, Umschulung oder Weiterbildung zu Erzieher oder Heilerziehungspfleger stehen im Mittelpunkt einer Veranstaltung der Wetzlarer Arbeitsagentur am Donnerstag, 2. November, 15 Uhr, im Berufsinformationszentrum (BiZ) in der Sophienstraße 19. Matthias Ried von der Käthe-Kollwitz-Schule Wetzlar stellt an diesem Nachmittag die möglichen Tätigkeitsfelder und Zugangsvoraussetzungen dieser Ausbildungen sowie das Ausbildungsprofil seiner Schule ausführlich dar. Im Anschluss steht er zudem für Kurzberatungen zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos.