Jetzt für den Naturschutzpreis des Lahn-Dill-Kreises bewerben

Wetzlar/Dillenburg. Tiere und Pflanzen schützen, junge Menschen für die Umwelt begeistern, Artenvielfalt erlebbar machen: Der Lahn-Dill-Kreis würdigt auch in diesem Jahr wieder das Engagement seiner Bürgerinnen und Bürger im Bereich Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltschutz. Personengruppen oder Einzelpersonen können sich noch bis zum 1. Oktober beim Naturschutzbeirat für den Naturschutzpreis bewerben, der mit insgesamt 1.500 Euro dotiert ist. Interessierte stellen dafür ihre Aktivitäten auf dem Gebiet des Artenschutzes, der Biotopgestaltung oder von Landschaftspflegemaßnahmen dar. Die Bewerbungen mit den Vorschlägen und Wettbewerbsbeiträgen können Engagierte einreichen: per Post an den Naturschutzbeirat, Untere Naturschutzbehörde des Lahn-Dill-Kreises, Karl-Kellner-Ring 51, 35576 Wetzlar oder per E-Mail an umwelt@lahn-dill-kreis.de. Das Preisgeld kann auch unter mehreren Preisträgern aufgeteilt werden. So ging der Naturschutzpreis des Jahres 2022 an den Vogel- und Naturschutzverein Hüttenberg-Reiskirchen für seine hervorragende Arbeit mit der Jugendgruppe sowie an die Holderbergschule in Eschenburg-Eibelshausen für das grüne Klassenzimmer und das Streuobstwiesenprojekt.