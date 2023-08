Wetzlar/Dillenburg/Braunfels. Die Lahn-Dill-Kliniken laden für Mittwoch, 13. September, zum Job-Dating bei Kaffee & Kuchen in die Klinik Falkeneck in Braunfels, Hecksbergstraße 23-27, ein. In der Zeit von 11.30 Uhr bis 16 Uhr stehen Mitarbeiter der Standorte Wetzlar und Braunfels in lockerer Atmosphäre für Gespräche und bei Fragen zur Verfügung. Die Veranstaltung richtet sich an examinierte Gesundheits- und Krankenpflegekräfte oder Altenpflegekräfte, Krankenpflegehelfer, Altenpflegehelfer, Ergotherapeuten, Logopäden oder Physiotherapeuten und an alle, die sich für eine Ausbildung in der Pflege oder als operationstechnische Assistenz interessieren. Die Mitarbeiter vor Ort informieren unter anderem über freie Stellen, checken Bewerbungsunterlagen und stellen Bereiche an den Lahn-Dill-Kliniken vor. Zudem besteht die Möglichkeit für ein Bewerbungsgespräch vor Ort. Beim Gehalts-Check erhalten die Besucher außerdem eine Einschätzung über die Verdienstmöglichkeiten bei den Lahn-Dill-Kliniken. Zu folgenden Themen erfolgt zudem eine Beratung: Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Praktika, Benefits und Vergünstigungen für Mitarbeiter sowie strukturiertes Onboarding für neue Mitarbeiter.