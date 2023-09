Jugendfeuerwehren stellen ihr Können unter Beweis

Wetzlar/Dillenburg. Zukünftige Brandbekämpfer aus den Landkreisen Lahn-Dill und Limburg/Weilburg stellen am Samstag, 16. September ihr Können unter Beweis. Das höchste Abzeichen in der Jugendfeuerwehr „Die Leistungsspange“ wird rund um das Ehringshäuser Sportstadion und der Volkshalle abgenommen. Während der Abnahme ist der Rad- und Fußweg auf Höhe des Stadions gesperrt bzw. es muss mit Behinderungen durch eine Prüfungsaufgabe gerechnet werden. Auch ist ein erhöhtes Aufkommen von Feuerwehrfahrzeugen in Ehringshausen zu erwarten – es sind die Feuerwehrfahrzeuge der Teilnehmer.