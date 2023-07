Jugendförderung lädt zur Bildungsfahrt nach Berlin ein

Wetzlar/Dillenburg. Die Weltstadt Berlin erkunden, Orte entdecken, an denen Geschichte geschrieben und Demokratie geprägt wurde – all das erwartet die Teilnehmenden der Bildungsfahrt nach Berlin vom 21. bis zum 28. August. Neben dem abwechslungsreichen Programm haben die Jugendlichen genug Zeit, die Hauptstadt eigenständig in Kleingruppen zu erkunden. Übernachtet wird im 3-Sterne-Hotel TITANIC in Berlin-Mitte in modernen Zweibettzimmern. Teilnehmen können junge Menschen von 16 bis 23 Jahren für 120 Euro pro Person. Darin enthalten sind die Kosten für Betreuung und Übernachtung sowie für Eintrittsgelder und den Transport. Weitere Informationen sowie die Anmeldung finden Interessierte auf www.jugendfoerdung.lahn-dill-kreis.de oder bei Hans-Martin Hild, per E-Mail an Hans-Martin.Hild@lahn-dill-kreis.de und telefonisch unter 06441-407-1538.