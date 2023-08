Junge Menschen für das Musizieren im Verein begeistern

Wetzlar/Dillenburg. Wie können Musikvereine Jugendliche langfristig integrieren? Wie kann man Jugendliche für die Vereinsarbeit begeistern? Wie stattet man junge Musiker am besten mit Instrumenten aus? Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten interessierte Musikvereine bei einem Workshop zur Nachwuchsarbeit. Der Lahn-Dill-Kreis, das Koordinierungszentrum für Bürgerengagement Lahn-Dill und der Hessische Musikverband e.V. (HMV) laden für Samstag, 23. September, in die Wetzlarer Musikschule, Schillerplatz 8, in Wetzlar, ein. Musikvereine können sich hier von 10 bis 16 Uhr darüber austauschen, wie sie junge Menschen für das Musizieren begeistern und als aktive Mitglieder in Vereinen gewinnen können. Die teilnehmenden Vereine werden außerdem dabei unterstützt, einen eigenen Werbetag zu planen oder Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen und Musikschulen anzukurbeln. Die Teilnahme ist für die Vereine kostenfrei, den Kursbeitrag übernimmt der Lahn-Dill-Kreis. Musikvereine können sich bis Mittwoch, 6. September, per E-Mail an ehrenamt@lahn-dill-kreis.de anmelden. Die Angabe des vollständigen Vereinsnamens, der HMV-Mitgliedsnummer (sofern vorhanden) und die Namen der für den Verein teilnehmenden Personen genügt.