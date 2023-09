Karten für die Dampfsonderfahrt nach Köln zu gewinnen

Wetzlar/Dillenburg. Die Eisenbahnfreunde Treysa bieten am Samstag, 14. Oktober wieder eine Dampfsonderfahrt mit Dampfsonderzug, gezogen wird er von der Dampflok 35 1097 nach Köln an. Der Zug macht Halt in Treysa, Neustadt, Stadtallendorf, Kirchhain, Marburg, Niederwalgern, Gießen, Wetzlar, Weilburg, Limburg, Westerburg, Altenkirchen, Au. Weitere Informationen zur Fahrt sowie Fahrkarten mit Platzreservierungen sind online auf www.eftreysa.de oder per Telefon unter 06698-9110 441 erhältlich.