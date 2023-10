Katholische Familienbildungsstätte bietet Familienwochenende an

Wetzlar/Dillenburg. Die katholische Familienbildungsstätte Limburg, Wetzlar, Lahn-Dill-Eder bietet in Kooperation mit der Aktion Mensch und anderen, ein verlängertes Wochenende für Familien mit beeinträchtigen Kindern und Geschwister in Wiesbaden-Naurod, von Donnerstag, 26. bis Sonntag, 29. Oktober an. Familien erwartet ein Austausch und fröhliches Beisammensein von allen Eltern und Kindern, genügend persönlicher Freiraum, ein Haus, das auf Menschen mit Beeinträchtigung eingestellt ist, Betreuung der Kinder durch erfahrene Kräfte, während der Seminareinheiten der Eltern, Entspannungsangebote am Abend und vieles mehr. Die Kosten für das Wochenende (inklusive Eltern-Kurs, Unterkunft und Verpflegung) betragen 150 Euro je Erwachsenem Teilnehmer. Kinder und Jugendliche sind frei. Weitere Informationen, Rückfragen und Anmeldungen sind telefonisch unter 06433-88772 oder per E-Mail an h.margraf@bistumlimburg.de möglich. Anmeldung unter Kurs-Nr. C014 www.fbs-limburg.de.