Kirchenkreis an Lahn und Dill feiert mit Kirche auf Sumatra

Sowohl auf Sumatra als auch in Jakarta wurde der 40. Geburtstag der Partnerschaft mit Gottesdiensten gefeiert. Auf Sumatra, in ländlicher Umgebung, war die Feier in das Treffen der Männer der GKPA eingebettet. Bei dem zweitägigen Treffen steht die Gemeinschaft im Mitteilpunkt. Es finden Bibellese-Veranstaltungen statt. Daneben mussten die Männer in Wettbewerben wie Kochen – was sehr außergewöhnlich für Batak-Männer ist –, Herstellen eines Besens oder eines traditionellen Bataklöffels ihre Fähigkeiten beweisen. Die Batak gelten als herausragende Sänger und Musiker. So gehörten auch ein Karaoke- und ein Chorwettbewerb zur Feier des 40-jährigen Partnerschaftsjubiläums dazu.