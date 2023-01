Klinikum Wetzlar: „Früherkennung kann Leben retten“

Wie wichtig es ist, regelmäßig Vorsorgetermine beim Frauenarzt wahrzunehmen, erläutern die Gynäkologinnen an der Klinik in Wetzlar. (© )

Wie wichtig es ist, regelmäßig Vorsorgetermine beim Frauenarzt wahrzunehmen, erläutern die Gynäkologinnen an der Klinik in Wetzlar. (© )

Frauengesundheit im Blickpunkt: Zum Weltkrebstag am 4. Februar erinnern die Gynäkologinnen an der Klinik in Wetzlar daran, regelmäßig Vorsorgetermine beim Frauenarzt wahrzunehmen.