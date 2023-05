Knapp 100.000 Personen im Lahn-Dill-Kreis in Lohn und Brot

Ausgesprochen viele zusätzliche Arbeitsplätze bilden sich bei über 55-Jährigen ab. Beim Blick auf die Personenkreise bleibt festzustellen, dass geringfügig mehr Frauen (+669 / +1,6 Prozent) als Männer (+661 / +1,5 Prozent) vom Beschäftigungswachstum profitiert haben. Entstanden sind mehr Vollzeit- (+814 / +1,2 Prozent) als Teilzeitarbeitsplätze (+516 / +1,9 Prozent). Während die über 55-jährigen Arbeitnehmer insgesamt 23,6 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmerschaft ausmachen, bildeten sich 80,0 Prozent der Arbeitsplatzgewinne in ihrer Altersklasse ab. So stieg die Beschäftigtenzahl bei ihnen um 1.064 Sozialversicherungspflichtige (+4,6 Prozent). „Dies ist vor allem dem demografischen Wandel geschuldet”, erklärt Ralf Fischer, Sprecher der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar und berichtet weiter: „Zum einen verbleiben immer mehr ältere Arbeitnehmer länger auf ihren Arbeitsplätzen, andererseits „wachsen” stetig mehr Beschäftigte aus den geburtenstarken Jahrgängen in diese Altersgruppe hinein und nehmen ihren Arbeitsplatz quasi in diese statistische Kohorte mit”. Aktuell betrage die Beschäftigungsquote der über 55-Jährigen im Lahn-Dill-Kreis 51,6 Prozent (alle Altersgruppen: 60,0 Prozent). Vor zehn Jahren betrug die Quote der Generation „55+” noch 39,4 Prozent (alle Altersgruppen: 53,4 Prozent).