Wetzlar/Dillenburg. Die Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Lahn-Dill-Kreises in Wetzlar bietet ab Dienstag, 7. November, ein Konzentrationstraining für Grundschulkinder der dritten und vierten Klassen an. Die Gruppe trifft sich jeweils dienstags von 15.30 bis 17 Uhr in der Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Lahn-Dill-Kreises, Karl-Kellner-Ring 39, 35576 Wetzlar. Ziel des Angebotes ist es, die Aufmerksamkeit und Selbststeuerung zu verbessern sowie das Selbstwertgefühl der Kinder zu stärken. Im Weiteren sollen auch soziale Kompetenzen erweitert werden. Eltern, die ihre Kinder fördern möchten, werden durch einen Elternabend sowie individuelle Abschlussgespräche unterstützt. Fragen bezüglich des Ablaufs und der Inhalte des Trainings können im Rahmen eines Elternabends am Donnerstag, 2. November, um 17 Uhr, beantwortet werden. Das Gruppenangebot ist kostenfrei. Eine Anmeldung unter Telefon 06441-407-1670 ist unbedingt erforderlich.