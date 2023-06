Konzertband brilliert an der Klosterkirche Dorlar

An der Martin-Luther Schule Marburg, einer Schule mit Schwerpunkt „Musik“ , lernen alle Schüler ab der 5. Klasse ein Instrument oder sind in einem Chor aktiv. Bläserklassen sind eine langjährige Tradition an dieser Schule, und so entstand ein sinfonisches Blasorchester, das auch in der Lage ist, anspruchsvolle Konzertstücke aufzuführen - was es im Klostergarten hinter der Kirche Dorlar eindrucksvoll unter Beweis stellte.