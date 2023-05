Kreishandwerkerschaft diskutiert mit Politikern

„Wer eine Ausbildung im Handwerk machen will, muss sich schon in jungen Jahren entscheiden, und genau hier liegt das Problem: Informationen fehlen, die eine Orientierung ermöglichen”, sagte Groß und stellte mit den Azubi-Guides das Herzensprojekt des Vereins Handwerk Mittelhessen vor, der eigens gegründet wurde, um hier Abhilfe zu schaffen. „Wir bilden junge Menschen aus, die in die Schulen gehen, um ihren Handwerksberuf vorzustellen und im direkten Gespräch deutlich machen, dass es sich lohnt, eine Ausbildung im Handwerk zu machen”, so Groß.