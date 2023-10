Kreisschülervertretung im Lahn-Dill-Kreis hat gewählt

Wetzlar/Dillenburg. In der Kestnerschule in Wetzlar ist die Wahl zur Kreisschülervertretung (KSV) des Lahn-Dill-Kreises über die Bühne gegangen. Finn Dittmar will als neuer Kreisschülersprecher die Interessen der Schüler der Region vertreten. Malte Stoll und Mia Totzek unterstützen Dittmar als Vertreter. Zusammen bilden sie den geschäftsführenden Vorstand.