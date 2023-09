Kreisverwaltung eingeschränkt erreichbar

Wetzlar/Dillenburg. Die Mitarbeitenden der Abteilung Soziales und Integration des Lahn-Dill-Kreises befinden sich am Mittwoch, 6. September, von 9 bis 14 Uhr in einer internen Abteilungsbesprechung. Aus diesem Grund ist die Abteilung in diesem Zeitraum telefonisch nicht erreichbar. Anliegen können in diesem Zeitraum weiterhin per E-Mail an soziales@lahn-dill-kreis.de gesandt werden. Am Nachmittag können die Mitarbeitenden wieder wie gewohnt kontaktiert werden.