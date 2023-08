„Küchen-Alarm“ im Lahn-Dill-Kreis: Gastro-Profis dringend gesucht

In der Gastro-Branche müsse sich einiges ändern: „Höhere Löhne und bessere Arbeitszeiten sind der Schlüssel für mehr Personal“, macht Andreas Kampmann klar. Konkret peilt er einen „Gastro-Start-Lohn“ von 3.000 Euro brutto pro Monat für alle an, die in der Hotellerie und Gastronomie nach ihrer Ausbildung in einem Vollzeit-Job weiterarbeiten. „Das muss die Branche hinbekommen. Denn wer seine Ausbildung in der Küche, im Service oder im Hotel abgeschlossen hat, braucht eine klare Perspektive. Der faire Einstiegslohn liegt bei mindestens 3.000 Euro.“