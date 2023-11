Lahn-Dill-Jäger: Jetzt besonders auf Wildwechsel achten

Wie der Kreisjagdverband weiter mitteilt, seien Wildunfälle geradezu vorprogrammiert, weil die Lebensräume des Wildes durch ein dichtes Verkehrswegenetz durchschnitten ist, das die Wildtiere aber überqueren müssen. Maßnahmen wie Warnreflektoren an Straßenpfosten oder so genannte Duftzäune an Straßenrändern, seien aber wirkungslos, wenn Wildtiere bei unerwarteten Störungen durch Spaziergänger mit freilaufenden Hunden, querfeldeinfahrenden Geländebikern oder Joggern mit Stirnlampen in Panik flüchten müssten.