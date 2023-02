Lahn-Dill-Kommunen sollen mehr Wohnraum anbieten

Wetzlar/Dillenburg. Der Sportkreis Lahn-Dill appelliert an alle Privatpersonen und vor allem alle Bürgermeister sowie die Kommunalparlamente, alle Möglichkeiten zur Unterbringung von geflüchteten Menschen auszuschöpfen und dem Landkreis anzubieten. „Nichts wäre schlechter, als den Sportbetrieb unserer 450 Vereine mit ihren über 100.000 Mitgliedern wieder einschränken zu müssen“, betont Vorsitzender Ralf Koch in einer Pressemitteilung. Neben vielen privaten Initiativen hätten lediglich noch die Kommunen Möglichkeiten, in ihrem Rahmen Immobilien und Liegenschaften zur Verfügung zu stellen.