Lahn-Dill-Kreis bietet Konzentrationstraining für Grundschüler an

Wetzlar/Dillenburg. Die Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Lahn-Dill-Kreises in Wetzlar bietet ab Dienstag, 7. November, ein Konzentrationstraining für Grundschulkinder der dritten und vierten Klassen an. Die Gruppe trifft sich jeweils dienstags von 15.30 bis 17 Uhr in der Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Lahn-Dill-Kreises, Karl-Kellner-Ring 39, in Wetzlar.