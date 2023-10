Lahn-Dill-Kreis: Brände durch Akkus im Restmüll

Wetzlar/Dillenburg. Die Zahl akkubetriebener Geräte nimmt ständig zu – und damit auch das Risiko eines Brandes bei unsachgemäßer Entsorgung. Darauf weist die Abfallwirtschaft Lahn-Dill (AWLD) hin. Auch im Restabfall-Bunker des Abfallwirtschaftszentrums in Bechlingen sei es, so die AWLD, in den vergangenen Monaten zu zwei Bränden durch Lithium-Ionen-Akkus gekommen, die jedoch rechtzeitig erkannt und gelöscht werden konnten. Die Abfallbehandlungsanlagen, in denen der Restabfall unter anderem aus dem Lahn-Dill-Kreis landet, melden laut AWLD „gar wöchentlich“ Brände.