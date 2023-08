Lahn-Dill-Kreis-Bürger verdienen im Schnitt 3651 Euro brutto

In der Differenzierung nach Branchen wurden an Lahn und Dill in der Finanz- und Versicherungsbranche (4461 Euro), in der Metall-, Elektro- und Stahlindustrie (4155 Euro) und in der öffentlichen Verwaltung (4066 Euro) die höchsten Medianeinkommen erzielt. Am unteren Ende der Einkommensskala fanden sich das Gastgewerbe (2208 Euro) und die Arbeitnehmerüberlassung (1987 Euro). Im unteren Entgeltbereich waren im Lahn-Dill-Kreis 9092 Arbeitnehmer und damit 14,5 Prozent aller Vollzeitbeschäftigten tätig. Sie verdienen weniger als 2/3 des Medianentgelts. Im Vorjahr lag der Anteil noch bei 15,6 Prozent.