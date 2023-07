Lahn-Dill-Kreis hilft Finanzschwachen beim Kauf von Schulmaterial

Wetzlar/Dillenburg. „Familien, die seit Jahresbeginn Wohngeld beantragt haben, haben Anspruch darauf, auch weitere Leistungen bezuschusst zu bekommen“, erklärt die Abteilungsleiterin für Soziales und Integration beim Lahn-Dill-Kreis, Anne Peter-Lauff in einer Pressemitteilung. So könnten Kosten für Klassenfahrten, Mittagsverpflegung in Schulen oder Kitas oder auch eine Pauschale für Schulmaterial von derzeit 116 Euro zum Schuljahresanfang übernommen werden. Auch Kosten für den Besuch von Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege können abgedeckt werden.