Lahn-Dill-Kreis impft Geflüchtete

Sozialarbeiter informieren die Menschen mit Dolmetschern über die Impfung und die Gründe für die Impfpflicht. Sie teilen festgelegte Impftermine mit und stellen Info-Flyer in verschiedenen Sprachen zur Verfügung. „So sorgen wir dafür, dass die Menschen gut vorbereitet und ohne Angst oder Zwangsgefühle zum Impftermin kommen“, erklärt Nadine Heumann bei einem Impftag in der Flüchtlingsunterkunft am Paradeplatz in Haiger.