Lahn-Dill-Kreis: Radler fahren 416.205 Kilometer fürs Klima

Ziel des „Stadtradelns“ ist vor allem, das Fahrrad als klimaneutrales Verkehrsmittel attraktiver zu machen und besser in den Alltag zu integrieren. Neben den gefahrenen Kilometern können Teilnehmer in einer dazu angebotenen App auch den dabei entstandenen Beitrag zum Klima festhalten. Zudem gibt es in der App die Möglichkeit, auf Verkehrsgefahrenpunkte hinzuweisen. Über 80 solcher Meldungen wurden eingetragen und an die zuständigen Kommunen weitergeleitet.