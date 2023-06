Lahn-Dill-Kreis spendet Rettungswagen für die Ukraine

Jeweils 10.000 Euro haben die Kommunen im Lahn-Dill-Kreis und der Lahn-Dill-Kreis selbst für den Rettungswagen in der Ukraine gespendet. „Das ist nicht die erste Spende, die der Lahn-Dill-Kreis seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine über unseren polnischen Partnerlandkreis dorthin geschickt hat. Dringend benötigte Hilfsgüter sind bereits im vergangenen Jahr in die Nähe von Kiew geschickt worden. Wir unterstützen die Ukraine, wo wir können“, betonte Schuster. Den Kontakt nach Browary, das nahe der ukrainischen Hauptstadt liegt, vermittelte Grodzisks Landrat Mariusz Zgaiński.