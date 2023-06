Lahn-Dill-Kreis und Kita-Träger wollen Kinder besser schützen

Wetzlar/Dillenburg. Kinder vor Gewalt schützen, ob im eigenen Elternhaus oder in der Kindertagesstätte: Das rückt der Fachdienst Tagesbetreuung für Kinder des Lahn-Dill-Kreises verstärkt in den Fokus. Mit einer Auftakt-Konferenz im Kreishaus in Wetzlar habe er alle Träger von Kitas im Lahn-Dill-Kreis für dieses Thema sensibilisiert und Impulse für die Arbeit vor Ort gegeben, berichtet der Kreis in einer Pressemitteilung.