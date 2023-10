Landtagswahl: So läuft die Stimmabgabe im Lahn-Dill-Kreis

Laut Kreiswahlleiter war das öffentliche Interesse an „der rechtlich nicht vorgeschriebenen Präsentation“ bereits vor der Corona-Pandemie stetig geringer geworden. Außerdem sei mittlerweile die Präsentation der Zwischenergebnisse durch das Statistische Landesamt Hessen so schnell, dass es bei einer Präsentation im Kreishaus keinen Zeitvorteil mehr gebe. Vor diesem Hintergrund sei auch das von den Parteien signalisierte Interesse an so einer Präsentation in Wetzlar gering gewesen. Deshalb habe er gemeinsam mit Landrat Wolfgang Schuster entschieden, „dass der Aufwand für eine Präsentation durch ein Offenhalten des Kreishauses und Personal für die Präsentation unverhältnismäßig gewesen wäre“.