Mit dem Bezirksjugendring zur Spielemesse nach Essen

Wetzlar/Dillenburg. Die internationalen Spieltage „SPIELE23“ bieten die Möglichkeit, sich über das nationale und internationale Spieleangebot zu informieren. Der Bezirksjugendring Dill & Wetzlarer Land lädt für Samstag, 7. Oktober zu einer Fahrt zur Spielemesse in Essen ein. Abfahrt ist um 6.45 Uhr, Wetzlar, Parkplatz Bachweide und um 7.30 Uhr, Herborn, Bushaltestelle Reuterberg/Parkplatz Schießplatz. Die Messehallen sind von 10 bis 19 Uhr geöffnet, geplante Rückkehr ist gegen 22 Uhr in Wetzlar. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 23 Euro, für Kinder bis 12 Jahren 14 Euro. Die Fahrtkosten betragen 10 Euro. Anmeldung bei Erich Schmidt, per E-Mail an drei.schmidt@t-online.de weitere Informationen online auf www.spiel-essen.de.