Mit dem Nahkauf Oberkleen soll es „vernünftig weitergehen“

Mit 39 Jahren wollte so ein Quereinsteiger den Traum vom eigenen Supermarkt verwirklichen – und das in Oberkleen. Er stellte der Handelskette Rewe seine Idee vor. Diese machte eine Standortanalyse der Kaufkraft und kam zu dem Ergebnis: Das könnte klappen. Das passende Grundstück fand Schmidt am Ortsausgang in Richtung Cleeberg und Oberwetz. Im Juli 2000 begannen die Bauarbeiten, am 2. November desselben Jahres wurde Einweihung gefeiert. Auf über 300 Quadratmetern Verkaufsfläche gibt es eigentlich alles, was man für das tägliche Leben braucht. Eine Metzgerei bietet in ihrer Filiale Fleisch und Wurst an. Den Bäckerei-Shop betreibt Schmidt selbst. Brote und Kuchen werden von einer Langgönser Bäckerei geliefert.