Mit Weiterbildung beruflich aufsteigen

Wetzlar/Dillenburg. Die Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar weist Arbeitnehmer, die eine berufliche Aufstiegsqualifizierung anstreben, auf eine digitale Veranstaltung der Berufsberatung im Erwerbsleben (BBiE) am Donnerstag, 27. April, 17 Uhr hin. Meister, Techniker, Fachwirt und vieles mehr - nach dem Berufsabschluss gibt es zahlreiche Möglichkeiten sich zu qualifizieren. Eine Anmeldung ist bis Montag, 24. April auf www.bit.ly/3GywUms erforderlich. Die Einwahldaten kommen am Tag vor der Veranstaltung per E-Mail.