Mittelhessen 2022: Krieg, Energiekrise, Firmenschließungen

Wolfgang Keil stellt am 28.01.2013 in seiner kleinen Schokostube in Schotten (Hessen) Schokoküsse her. Seit 25 Jahren produziert der Konditor aus dem Vogelsbergkreis in mühevoller Hand- und Heimarbeit das Naschwerk. Keil (61) stellt den übermächtigen Süßwarenherstellern mit ihrer riesigen Produktion zumindest eine große Sortenvielfalt entgegen. 50 verschiedene Kreationen hat der 61-Jährige in seiner kleinen Schokostube in Schotten im Programm. (© Jörn Perske/dpa)