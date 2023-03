Mittelhessen-Wetter: 20-Grad-Marke in Reichweite

Mittelhessen. Wenn es nach Diplom-Meteorologe Dominik Jung geht, so scheint der Frühling in Mittelhessen langsam an Fahrt aufzunehmen. „Nachdem es heute und morgen wieder etwas frischer ist und sogar nochmal Schneeregen- und Graupelschauer bis ganz runter geben kann, wird es am Donnerstag wieder überall sonniger und wärmer”. Das prognostiziert Jung am Dienstag und er führt weiter aus, dass es sogar möglich ist, dass die 20-Grad-Marke wieder erreicht wird.