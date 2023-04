Mittelhessen-Wetter: April, April, der macht, was er will

Dauerhafte Wärme mit Höchstwerten um oder über 20 Grad ist laut Jung in Deutschland nicht in Sicht. Nach Ansicht des Wetterexperten ist der Frühling in diesem Jahr "eine sehr zähe Angelegenheit". In der Nacht auf Mittwoch könne es in den Hochlagen sogar stellenweise Schneeregen oder nasse Schneeflocken geben. Dazu ist es weiterhin recht windig. Nach über 20 Grad am vergangenen Samstag sollen die Temperaturen in Mittelhessen am Dienstag und Mittwoch grade so zweistellig werden. "Das ist mal wieder ein recht heftiger Temperatursturz", so Jung. Mittendrin soll es es Schauer geben, stellenweise auch kurze Gewitter.