Mittelhessen-Wetter: Der Sommer ist noch nicht vorbei

Mittelhessen. Nach dem Sommer-Comeback Anfang September geht es sonnig und warm weiter. Laut Diplom-Meteorologe Dominik Jung sorgt eine Unwetter- und Gewitterpause am Dienstag und Mittwoch für Abkühlung, bevor der Sommer am Donnerstag mit höheren Temperaturen zurückkehrt. Am Montag ist in Wetzlar und Gießen sogar mit über 30 Grad zu rechnen.