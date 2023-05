Mittelhessen-Wetter: Freundliche Aussichten zu Pfingsten

Mittelhessen. Das lange Pfingstwochenende bringt dem Süden Deutschlands noch gelegentliche Gewitter. Sonst wird es im Großteil der Republik freundlich und trocken. Auch regional wird es recht warm – das sagt der Wetterexperte und Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Am kommenden Wochenende können in Mittelhessen Temperaturen von bis zu 23 Grad erreicht werden. „Allerdings gibt es besonders in Bezug auf den Pfingstmontag noch ein paar Unterschiede in den Wettermodellen. Das US-Wettermodell sieht den Montag eher kühl und wechselhaft, das europäische Wettermodell rechnet auch am Montag mit Sonnenschein und frühsommerlicher Wärme”, sagt Dominik Jung. Insgesamt sei in den nächsten 10 bis 14 Tagen mit deutlich trockenerem Wetter zu rechnen.