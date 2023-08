Mittelhessen-Wetter: Gewitter und Starkregen drohen

Nach der Prognose von Diplom-Meteorologe Dominik Jung wird die aktuelle Sommerhitze am Freitag „mit einem großen Knall aus Deutschland vertrieben“. Nachdem am Mittwochnoch überall die Sonne scheint, sollen am Donnerstag aus Südwesten mehr Wolken übers Land ziehen. Bis Freitag wird die Luft immer schwüler – und schließlich entlädt sich das Ganze in einem großen Knall. Ab Freitagmittag drohen nach Jungs Vorhersage überall schwere Gewitter und Unwetter durch Starkregen, Sturmböen und Hagel.Selbst die Bildung von Tornados sei bei dieser brenzligen Wetterlage nicht ausgeschlossen.