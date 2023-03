Mittelhessen-Wetter: Schauer und Gewitter mit Tornadogefahr

Am Donnerstag und Freitag gibt es laut Dominik Jung Aprilwetter vom Feinsten. „Die entstehenden Gewitter sind besonders heute Nachmittag nicht ohne. Die könnte es in dieser Form auch locker im Sommer geben. Wir müssen also Acht geben, vor Starkregen und Sturmböen.” Für Donnerstag rechnet wetter.com bis in den Abend hinein mit Sturmböen von bis zu 70 Stundenkilometern (km/h) in Wetzlar, Dillenburg, Marburg, Limburg und Alsfeld (Warnstufe 1). Regional besteht laut Dominik Jung sogar eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für die Bildung von Tornados, wie am vergangenen Sonntag in Hessen. Der Freitag wird dann wieder etwas ruhiger. In Weilburg fällt tagsüber Regen und die Temperaturen sollen zwischen 9 und 12 Grad liegen. Auch in Biedenkopf sollte am Freitag der Schirm nicht vergessen werden, denn es soll bei Werten von 7 bis zu 10 Grad regnen. Ähnliches wird für Lauterbach vorhergesagt. Dort sei außerdem mit Böen zwischen 45 und 60 km/h zu rechnen.